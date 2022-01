Stand: 27.01.2022 08:45 Uhr Zahl der Insolvenzverfahren im Nordwesten deutlich gestiegen

Die Zahl der Insolvenzverfahren hat in den Landkreisen Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim und in der Stadt Osnabrück im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Insgesamt gab es laut niedersächsischem Landesamt für Statistik 1.590 Insolvenzen und damit 43 Prozent mehr als im Jahr 2020. Landesweit liegt der Anstieg sogar bei 58 Prozent. Auffallend dabei sind die gestiegenen Verbraucherinsolvenzen, also die von Privatpersonen. Hauptgrund für diese Entwicklung ist nach Ansicht des Statistikamtes eine Gesetzesänderung. Die Experten gehen davon aus, dass viele überschuldete Privatpersonen ihren Insolvenzantrag zunächst zurückgehalten haben, um von einer Neuregelung zu profitieren. Die Insolvenzen von Unternehmen sind in der Region gegen den Landestrend gestiegen. Betroffen davon sind in der Region 421 Beschäftigte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.01.2022 | 08:30 Uhr