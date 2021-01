Stand: 25.01.2021 09:24 Uhr Wolfsberater: Jungwolf in Nordhorn ist kein Problemwolf

Der Jungwolf, der kurz vor Weihnachten in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) für Unruhe gesorgt hat, ist nach Einschätzung des zuständigen Wolfsberaters Gerd Hopmann kein Problemwolf. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Sollte das Tier aus dem Nordhorner Rudel erneut in der Stadt gesichtet werden, werde man es mit Gummigeschossen vertreiben, kündigte Umweltminister Olaf Lies (SPD) an. Hopmann hält das für die normale Abfolge der Maßnahmen. Es werde erst versucht, den Wolf zu vergrämen. "Man weiß ja auch bis heute nicht ganz genau, wie er in die Stadt gekommen ist. Das sind Jungwölfe, die sind neugierig." Er sei aber in keiner Weise aggressiv gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.01.2021 | 07:30 Uhr