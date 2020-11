Wohnwagenbrand in Melle: Polizei entdeckt Leiche

Stand: 13.11.2020 15:14 Uhr

Auf einem Campingplatz am Ludwigsee in Melle (Landkreis Osnabrück) haben am Freitagvormittag mehrere Wohnwagen gebrannt. Die Polizei fand später die Leiche eines Mannes.