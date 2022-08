Stand: 15.08.2022 09:54 Uhr Wohnungslose treffen sich in Freistatt

Wohnungslose aus ganz Deutschland treffen sich diese Woche in Freistatt im Landkreis Diepholz. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen über die Themen Armut, Ausgrenzung und Obdachlosigkeit diskutieren. Fachleute beraten zudem darüber, wie man den Weg von der Straße in eine bezahlbare Wohnung finden kann. Auch ein Thema: die Rechte von Wohnungslosen in Sachen Wohnraum oder Arztbesuche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.08.2022 | 09:30 Uhr