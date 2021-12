Wohnungsbrand in Beesten: 32-Jährige in Klinik gestorben Stand: 14.12.2021 12:34 Uhr Fünf Tage nach einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Beesten (Landkreis Emsland) ist eine 32 Jahre alte Frau in einer Spezialklinik ihren lebensgefährlichen Brandverletzungen erlegen.

Die Frau war noch selbst aus der brennenden Wohnung gelaufen und dann per Rettungshubschrauber in die Spezialklinik nach Dortmund gebracht worden. Dort sei sie am Dienstag verstorben, teilte die Polizeiinspektion Emsland mit. Bei dem Feuer war zudem ein 43-Jähriger schwer verletzt worden, als er sich mit einem Sprung aus dem Fenster in Sicherheit bringen wollte.

Brandursache noch offen

Die Ursache für den Brand ist nach wie vor unklar. Laut Polizei war das Feuer am frühen Donnerstagmorgen in der Wohnung im ersten Stock des Wohn- und Geschäftshauses in Beesten ausgebrochen. Mehr als 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Wohnung sowie der Dachstuhl wurden durch das Feuer so stark beschädigt, dass das Gebäude an der Hauptstraße derzeit als unbewohnbar gilt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.12.2021 | 13:30 Uhr