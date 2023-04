Stand: 23.04.2023 11:16 Uhr Wohnmobile fangen bei Festival Feuer - schlafende Insassen gerettet

Bei einem Festival in Badbergen (Landkreis Osnabrück) sind am Samstagabend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten zwei Fahrzeuge Feuer gefangen. In den Wohnmobilen schliefen Besucher der Veranstaltung. Ein 37-Jähriger rettete sich selbständig aus dem Wagen und trug leichte Brandverletzungen davon. Ein 36-Jähriger, der in dem zweiten Fahrzeug schlief, musste durch Ersthelfer geweckt werden, blieb aber unverletzt. Weil auf dem Gelände zudem eine Gasflasche explodierte, erlitt ein 46-Jähriger ein Knalltrauma. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei liegen keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

