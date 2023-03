Stand: 03.03.2023 12:20 Uhr Wo landet der Osnabrücker Müll? Ministerium soll aufklären

Ein parteiübergreifendes Bündnis aus dem Landkreis Osnabrück will vom Bundesumweltministerium wissen, wohin der Müll aus der Region gebracht wird. Die Kommunalpolitiker haben dazu einen Antrag für den Kreistag eingebracht. Der Gruppe aus CDU, Grünen, FDP und CDW geht es um Leichtverpackungen - also um alles, was in der Gelben Tonne landet. Laut Antrag hat es bereits 2021 eine Anfrage gegeben. Doch weder das zuständige Duale System Deutschland noch das Bundesumweltministerium haben erklärt, wo der Müll landet, heißt es. Das Ministerium beruft sich auf "bestehende gesetzliche Vorschriften", gibt also keine genauen Informationen heraus. Dabei sei gerade im Hinblick auf die zunehmende Umweltverschmutzung von Interesse, was mit dem Müll aus der Region passiere, erklären die Kreistagsmitglieder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.03.2023 | 08:30 Uhr