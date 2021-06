Stand: 09.06.2021 14:08 Uhr Wippinger gehen gegen den Wolf auf die Straße

Die Bauernorganisation "Land schafft Verbindung" plant in Wippingen (Landkreis Emsland) eine Kundgebung gegen Wölfe. Die Landwirte erwarten zu der Protestaktion am Samstag 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Geplant ist eine Sternfahrt mit Schleppern. In der Gemeinde Wippingen sammeln Bürger seit Anfang des Monats Unterschriften für einen Abschuss von zwei Tieren, die mutmaßlich eine Kuh in der Nähe eines Wohnhauses gerissen haben. Zudem gebe es regelmäßig Wolfs-Sichtungen. Die Verantwortlichen fordern Konsequenzen von der Politik. "Es herrscht Angst und Schrecken, weil der Wolf jeden Tag durchs Dorf geht und jeden Tag wird in der Nähe ein Stück Wild gerissen", sagte Organisator Rudi Schlangen aus Herzlake.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.06.2021 | 15:00 Uhr