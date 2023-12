Stand: 01.12.2023 07:29 Uhr Wintereinbruch stört Kartoffelernte in Grafschaft Bentheim

Der lange Dauerregen und zuletzt der Wintereinbruch mit Nachtfrost stören die Kartoffelernte in der Region. Einige Bauern können ihre Feldfrüchte nicht mehr aus dem Boden holen. Versuchten die Landwirte trotz der vielen Niederschläge zu ernten, würden sich vielfach Maschinen festfahren, so Lambert Hurink vom Landvolk Emsland. Die Ernte müsse dann aufgegeben werden. Besonders betroffen ist demnach Georgsdorf in der Grafschaft Bentheim mit seinen sehr moorigen Böden. Georgsdorf sei ein wichtiger Standort, so Landvolk-Geschäftsführer Hurink: Dort würden auf etwa 30.000 Hektar Kartoffeln angebaut. Ersten Schätzungen zufolge könnten bis zu zehn Prozent davon nicht geerntet werden.

