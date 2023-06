Stand: 30.06.2023 07:46 Uhr Wilsum: 16-Jähriger nach Unfall mit Enduro in Lebensgefahr

Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Leichtkrafrad vom Typ "Beta RR 125 Enduro" verunglückt. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Jugendliche mit der Maschine und einem 15-jährigen Mitfahrer in einer Kurve bei Wilsum (Landkreis Grafschaft Bentheim) von der Straße ab. Den Angaben zufolge prallte er gegen einen Baum. Er kam in ein Krankenhaus. Sein Sozius landete im Grünbewuchs und blieb unverletzt. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.06.2023 | 09:30 Uhr