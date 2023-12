Stand: 05.12.2023 07:35 Uhr Wild und Glätte: 19-Jähriger landet mit Auto auf dem Dach

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Montagabend bei einem Wildunfall schwer verletzt worden. Er war am späten Abend auf einer verschneiten Straße bei Wallenhorst im Landkreis Osnabrück unterwegs, als plötzlich ein Reh die Straße kreuzte, so eine Sprecherin der Rettungsleitstelle. Der Fahrer wich mit seinem Fahrzeug aus. Dieses kam jedoch wegen der glatten und matschigen Straße ins Schleudern. Das Auto schleuderte von der Straße und landete auf dem Dach.

