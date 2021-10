Stand: 05.10.2021 09:14 Uhr Wietmarscher Rettungswagenhersteller WAS wird übernommen

Der Ambulanz- und Sonderfahrzeughersteller aus Wietmarschen (WAS) wird von der Lueg-Gruppe mit Sitz in Bochum übernommen. Dies teilte das Unternehmen mit. Innerhalb der Gruppe werde man aber eigenständig agieren, hieß es. Alle 600 Mitarbeiter würden weiter beschäftigt. WAS hatte zuletzt mit einem Großauftrag aus Ägypten für 1.000 Rettungswagen und 500 mobile Kliniken für Aufsehen gesorgt. Wegen Materialmangels musste das Unternehmen aus Wietmarschen (Grafschaft Bentheim) allerdings Kurzarbeit anmelden.

