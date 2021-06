Stand: 28.06.2021 11:49 Uhr Wietmarschen: Lkw-Fahrer mit 3,5 Promille auf B213 unterwegs

Die Autobahnpolizei Lingen hat in Wietmarschen/Lohne (Landkreis Grafschaft Bentheim) einen völlig betrunkenen Lastwagenfahrer gestoppt. Der 49-Jährige fiel am Sonntagabend auf, weil er mit seinem Sattelzug auf der B213 in Richtung Meppen extreme Schlangenlinien fuhr und wiederholt entgegenkommende Fahrzeuge in Gefahr brachte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 3,54 Promille. Nachdem ihn die Polizei angehalten hatte, stürzte der Lasterfahrer beinahe aus dem Führerhaus und musste immer wieder durch Beamte gestützt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

