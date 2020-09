Stand: 25.09.2020 14:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wietmarschen: 50 Tonnen Pyrotechnik sichergestellt

Die Polizei im Emsland hat in Wietmarschen (Grafschaft Bentheim) am Donnerstag mehr als 150 Europaletten mit illegal gelagerten Feuerwerkskörpern beschlagnahmt. Im Ortsteil Lohne stießen die Beamten in einer Lagerhalle auf insgesamt mehr als 50 Tonnen Pyrotechnik. Die Ware und Bargeld in Höhe mehrerer Tausend Euro wurden beschlagnahmt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Vier zunächst in diesem Zusammenhang festgenommene Niederländer, die bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen waren, seien nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Den drei Männern und einer Frau werden Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz zur Last gelegt. Die Ermittlungen dauern nach Auskunft der Polizei an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.09.2020 | 17:00 Uhr