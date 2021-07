Stand: 30.07.2021 06:59 Uhr Wietmarschen: 29-jähriger Autofahrer stirbt auf der A31

Auf der A31 bei Wietmarschen (Grafschaft Bentheim) ist am Donnerstagabend ein 29-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war auf der Überholspur in Richtung Oberhausen unterwegs und aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts geraten, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Er streifte demzufolge mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug, schleuderte nach links zurück und prallte frontal gegen einen Brückenpfeiler. Das Auto des 29-Jährigen wurde in zwei Teile gerissen, er starb noch an der Unfallstelle. Die 57-jährige Fahrerin im zweiten Wagen und ihr Beifahrer, ihr 60-jähriger Mann, erlitten einen Schock. Die Unfallstelle war in Richtung Oberhausen bis 1 Uhr gesperrt. Eine halbseitige Sperrung dauert laut Verkehrsmanagementzentrale noch an. Ein Teil der Mittelschutzplanke muss von der Überholspur beseitigt werden.

VIDEO: A31: 29-Jähriger stirbt bei Autounfall nahe Wietmarschen (1 Min)

