Stand: 25.11.2021 11:57 Uhr Wieder weniger Fans bei Fußballspielen erlaubt

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen wollen Fußballvereine in der Region ihre Zuschauerzahlen wieder begrenzen. So sind zum Spiel von Drittligist VfL Osnabrück gegen Freiburg II am Sonntag nur rund 8.000 Zuschauer zugelassen. Damit wären nur die Hälfte der vorhandenen Plätze belegt. Auch Drittligist SV Meppen will bei den kommenden Spielen nur die Hälfte der Zuschauer ins Stadion lassen. Wie der Verein mitteilt bedeutet dies, dass bei den beiden Heimspielen gegen Viktoria Berlin und den Halleschen FC nur rund 6.000 Zuschauer Zutritt haben. Bei allen Spielen gilt die 2G-Regel .

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.11.2021 | 06:30 Uhr