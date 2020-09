Stand: 25.09.2020 08:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wie zufrieden ist die Polizei mit Wasserstoffauto?

Seit einem halben Jahr ist bei der Polizei in Osnabrück ein Streifenwagen mit Wasserstoffantrieb im Einsatz - der erste in ganz Niedersachsen. Dazu will die Polizei heute eine erste Zwischenbilanz vorstellen. Der Wagen stößt lokal keine Abgase und somit auch kein klimaschädliches CO2 aus. Gerade im Innenstadtbereich habe diese Eigenschaft Vorteile, hatte es zum Teststart im März geheißen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will sich heute über den Stand des Versuchs am informieren.

Weitere Informationen Polizei Osnabrück testet Wasserstoffantrieb In Osnabrück testet die Polizei ein Jahr lang den Einsatz eines Streifenwagens mit Wasserstoffantrieb. Dabei soll seine Alltagstauglichkeit geprüft werden. (21.04.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.09.2020 | 13:30 Uhr