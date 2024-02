Wie geht mehr Tierwohl? Schweinehalter treffen sich in Osnabrück Stand: 20.02.2024 08:12 Uhr In Osnabrück diskutieren heute Schweinehalter aus ganz Deutschland über die Zukunft ihrer Branche. Eingeladen ist unter anderem Fleischproduzent Clemens Tönnies.

Am großen Thema "Tierwohl" entlang soll es um Fragen gehen wie: Was genau bedeutet Tierwohl in der Umsetzung für die Bauern? Wie sollen sie ihre Ställe umbauen, welches Futter sollen die Schweine bekommen und woher soll das stammen? Und wie wird künftig der CO2-Fußabdruck gemessen?

Landwirte wenden sich direkt an die Schlachtkonzerne

Aus der Politik kämen jedoch keine zuverlässigen Vorgaben, sagte der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) Torsten Staack. Viele Vorgaben zur Umsetzung des Tierwohl seien widersprüchlich. Daher würden sich die Landwirte direkt an die Schlachtkonzerne wie Tönnies und Westfleisch wenden, um zu erfahren, was Verbraucher und Handel sich wünschen.

300 Schweinehalter in Osnabrück erwartet

Generell sei die Lage für viele Schweinebauern unsicher: Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Höfe in Deutschland um rund fünf Prozent zurückgegangen, so die ISN. Das liege auch an den hohen Kosten für Futter und den Umbau von Ställen, so Geschäftsführer Staack. Er erwartet heute etwa 300 Verbandsmitglieder in Osnabrück.

