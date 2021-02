Wetter-Achterbahn: Zum Wochenende wieder tiefer Winter? Stand: 02.02.2021 20:30 Uhr Der Winter in Norddeutschland bleibt abwechslungsreich: Nach steigenden Temperaturen könnten zum Ende der Woche Dauerfrost und Schneefälle zurückkehren.

Einige Wettermodelle sagen sogar stärkere Schneefälle für den Norden vorher. Dafür soll eine scharfe Luftmassengrenze über dem Norden sorgen, prognostizieren die Wetterportale "The Weather Channel" und "Kachelmann Wetter". Während auf der Nordseite dann die Temperaturen bereits in den Dauerfrostbereich rutschen, kann es südlich dieser Grenze noch relativ hohe Plusgrade geben. Je nach Lage könnten die Niederschläge regional auch intensiver ausfallen, heißt es dort. Inwieweit sich der Winter im Norden aber wieder durchsetzt, ist offen, denn je länger der Vorhersagezeitraum ist, desto größer werden die Abweichungen in den berechneten Wettermodellen.

Mildere Temperaturen sorgen für glatte Straßen

Aktuell beherrsche ein Ausläufer, der sich von Südwesten her langsam vorarbeitet und Niederschlag mitbringt, das Wetter in Norddeutschland, sagte Markus Eifried, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), im Gespräch mit NDR.de. Aufgrund der wärmeren Luftmassen gehen die Niederschläge von Schnee in Regen über. Nördlich einer imaginären Linie von der Lüneburger Heide bis nach Bremen müsse seit Dienstagabend erneut mit erhöhter Glatteisgefahr gerechnet werden. Für Mittwochmorgen warnt der Meteorologe für die Bereiche zwischen Unterweser und Unterelbe bis ins Wendland vor gefrierendem Regen.

Glatteis im Bereich Lauenburg am Mittwochmorgen

In der Nacht zu Mittwoch breitet sich der Ausläufer Eifrieds Angaben zufolge Richtung Hamburg und Schleswig-Holstein aus. Dann wird auch dort der Schnee in Regen übergehen. Im Süden Schleswig-Holsteins herrsche von Mittwochmorgen bis zum Vormittag erhebliche Glatteisgefahr - vor allem im Bereich Lauenburg, sagte Eifried. Dort sei der Boden besonders stark gefroren und es werde voraussichtlich durchweg regnen. Nördlich vom Nord-Ostsee-Kanal seien die Luftmassen kälter und daher sei die Gefahr für glatte Straßen dort nicht so groß.

Nördliches Mecklenburg-Vorpommern bleibt wohl verschont

In Mecklenburg-Vorpommern werde es ab Mittwochmorgen voraussichtlich im westlichen Bereich des Landes glatt. Nördlich der Linie zwischen Rostock und Stettin kämen die warmen Luftmassen nicht mehr an, weshalb die Glatteisgefahr dort geringer sei. In den elbnahen Gebieten sei lediglich mit Regen und nicht mit Glatteis zu rechnen.

Auch am Donnerstag wieder Glätte-Gefahr

Für Donnerstag sagt der Meteorologe ein Wechselspiel zwischen Regen und Schnee voraus. Auf einem breiten Streifen nördlich von der Unterweser und der Altmark (Sachsen-Anhalt) gebe es wieder erhebliches Glatteis-Potenzial.

