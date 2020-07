Stand: 11.06.2020 15:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Westfalentag unter Corona-Bedingungen

Während in Niedersachsen an Fronleichnam ganz normal gearbeitet wird, ist der Tag in unseren Nachbarbundesländern Thüringen, Hessen und Nordrhein-Westfalen ein Feiertag. Viele niedersächsische Händler freuen sich deshalb jedes Jahr auf Feiertags-Touristen. In Osnabrück spricht man auch vom Westfalentag. Wegen Corona fiel der zwar heute kleiner aus als üblich, die Besucherzahlen in der Osnabrücker Innenstadt waren aber besser als erwartet. Die örtliche Stadtmarketinggesellschaft zählte lediglich rund 20 Prozent weniger Besucher als im vergangenen Jahr.

Vor allem Spielwaren und Textilien sind gefragt

Dementsprechend zufrieden zeigten sich die Geschäftsleute: Für die aktuell schwierigen Zeiten sei das ein gutes Ergebnis, sagte Katja Calic vom Handels- und Dienstleistungsverband Osnabrück-Emsland NDR 1 Niedersachsen. Auch mit den Umsätzen seien die Ladeninhaber bislang sehr zufrieden. Eine Umfrage habe ergeben, dass die Kunden gut gekauft haben. Gefragt waren demnach vor allem Textil und Spielwaren.

