Stand: 03.06.2021 15:31 Uhr Westfalentag: Viele kommen zum Einkaufen nach Osnabrück

Staus, volle Parkhäuser und eine volle Innenstadt: Am Fronleichnam, viele nennen den katholischen Feiertag auch Westfalentag, hat es zahlreiche Menschen aus Nordrhein-Westfalen nach Osnabrück gezogen. Sie nutzen ihren freien Tag, um in der Stadt einzukaufen. Auf den Autobahnen um Osnabrück gab es bereits am Morgen kilometerlange Staus. Angesichts der Pandemie und der Lockerungen in Gastronomie und Einzelhandel steht der Tag unter besonderer Beobachtung.

