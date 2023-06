"Westfalentag": Einzelhandel hofft auf viele Gäste Stand: 08.06.2023 06:04 Uhr Einzelhändler in der Region Osnabrück hoffen heute auf Zehntausende Einkaufstouristen aus den benachbarten Bundesländern, in denen Fronleichnam Feiertag ist. Sie wollen für die Innenstädte werben.

Fronleichnam ist im katholisch geprägten Nordrhein-Westfalen, in Hessen und in Teilen Thüringens ein gesetzlicher Feiertag. Anders als in Niedersachsen, wo ganz normal gearbeitet wird und die Geschäfte geöffnet haben. Darum nutzen traditionell viele Menschen aus den benachbarten Bundesländern diesen Tag, um in Niedersachsen einzukaufen. Der Handelsverband Osnabrück-Emsland rechnet damit, dass das gute Wetter tausende Westfalen nach Osnabrück und Melle locken wird. Dafür hätten sich die Händler Rabattaktionen und kleine Veranstaltungen überlegt, so Vizepräsident Tobias Schonebeck. Es gehe darum, nachhaltig für die Innenstädte zu werben, um sie trotz der Konkurrenz im Internet attraktiv zu halten.

Westfalentag trifft auf Warnstreik

Das Osnabrücker Stadtmarketing erwartet heute ebenfalls fast doppelt so viele Besucher wie an gewöhnlichen Donnerstagen. Nach Corona seien die Menschen wieder zurück in den Innenstädten, bestätigt auch der Handelsverband Hannover. Allerdings sei ihre Kauflust noch verhalten, so Hauptgeschäftsführerin Karin Schindler-Abbes. Trotzdem rechnet sie mit vielen Einkaufstouristen auch in Hannover, Hameln und Göttingen. Beim Einkaufsbummel werden Kunden heute jedoch möglicherweise nicht so schnell bedient, wie gewohnt. Denn die Gewerkschaft ver.di hat wegen stockender Tarifverhandlungen zum Warnstreik im Einzelhandel aufgerufen.

