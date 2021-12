Stand: 29.12.2021 13:34 Uhr Wertstofftonnen ersetzen Gelbe Säcke im Emsland

Ab Montag werden im Emsland statt der Gelben Säcke nur noch die neuen Wertstofftonnen abgeholt. Die Tonnen mit dem gelben Deckel waren bereits in den vergangenen Monaten an die Haushalte verteilt worden. Sie sollen den Müll vor Wind und Tieren schützen. Neben Verpackungsmüll können nun auch andere Kunststoffe und Metall in den Tonnen entsorgt werden. Dazu gehören zum Beispiel Töpfe, Pfannen und Kinderspielzeug aus Plastik. So werde ein zusätzlicher Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz geleistet, heißt es vom Landkreis. Die neuen Tonnen kosten die Haushalte nichts und werden alle vier Wochen geleert.

