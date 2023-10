Stand: 25.10.2023 14:37 Uhr Werlte: Unbekannte schmieren antisemitisches Graffiti an Brunnen

Unbekannte haben am Wochenende einen Brunnen in Werlte (Landkreis Emsland) mit einen antisemitischen Graffiti beschmiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sprühten die Täter außerdem einen Davidstern in roter Farbe auf die Brunnenmauer. Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Wer in der Zeit vom 20. bis zum 23. Oktober am Brunnen in der Kirchstraße in Werlte etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Lingen zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min