Stand: 11.04.2023 20:05 Uhr Werlte: Neun Menschen nach Unfall verletzt - auch Kinder

Bei einem Verkehrsunfall in Werlte (Landkreis Emsland) am Dienstag sind neun Menschen verletzt worden. Eine 52 Jahre alte Frau schwebt laut Polizei in Lebensgefahr, acht weitere Menschen - darunter drei Kinder - wurden leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war am Nachmittag ein Auto auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren, als dieses abbiegen wollte. Kurz danach kam es dahinter zu einem weiteren Unfall und ein weiteres Auto fuhr auf einen anderen Wagen auf - vermutlich, weil das Auto wegen des vorderen Unfalls bremste, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.04.2023 | 07:30 Uhr