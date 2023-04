Stand: 11.04.2023 18:46 Uhr Werlte: Mehrere Menschen nach Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Werlte (Landkreis Emsland) sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei mindestens zehn Menschen verletzt worden. Demnach waren vier Autos an dem Unfall am Dienstagnachmittag beteiligt. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst nicht klar. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist nach Angaben der Polizei vor Ort.

