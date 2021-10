Stand: 04.10.2021 08:19 Uhr Werlte: Herstellung von CO2-neutralem Kerosin startet heute

In Werlte im Emsland ist eine Anlage entstanden, die künftig CO2-neutrales Kerosin herstellen soll, also klimaunschädlichen Kraftstoff für Flugzeuge. Dabei handelt es sich laut dem Betreiber, der Atmosfair gGmbH, um die weltweit erste industrielle Anlage dieser Art. Die Organisatoren stellen das Projekt auf dem Gelände des Energieversorgers EWE heute öffentlich vor. Der klimaneutrale Kraftstoff sorgt für großes Interesse in der Luftfahrtbranche und in der Politik. So kommt etwa Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) nach Werlte und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schickt eine Videobotschaft. Erster Kunde ist die Lufthansa, beliefert wird der Flughafen Hamburg.

