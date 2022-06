Ist Ohne ohne Ohne im Ortsschild Ohne? Stand: 30.06.2022 09:32 Uhr Schwierige deutsche Sprache: Der Ort Ohne in der Grafschaft Bentheim hat ein Ortsschild erhalten, auf dem nichts steht. Denn der Mitarbeiter einer Schilderfirma hat den Ortsnamen wörtlich genommen.

Die kurze Vorgeschichte dazu: Die 600-Seelen-Gemeinde namens Ohne brauchte ein neues Ortsschild. Eines mit gelber Schrift auf grünem Hintergrund. Eine Mitarbeiterin der Straßenmeisterei in Nordhorn hat den Auftrag also beim Logistikzentrum Niedersachsen eingereicht. Als gewünschten Ortsnamen hat sie, na klar, den Namen "Ohne" vermerkt. Das Logistikzentrum hat den Auftrag an die Schilderfirma weitergeleitet. Dort hat der oder die Zuständige wohl übersehen, dass das Wort "Ohne" groß geschrieben war und nicht klein wie etwa in "ohne Koffein" oder "ohne Gewähr".

"Ohne-Schriftzug" ist mittlerweile geliefert worden

Auch ist niemand stutzig geworden, dass eine Straßenmeisterei ein Ortsschild ganz ohne Schriftzug, also blanko, angefordert haben könnte. Und so hat sich das grüne Schild ohne gelber Schrift auf den Weg nach Nordhorn gemacht. Dort ausgepackt hat das leere Schild für viel Gelächter gesorgt. Mittlerweile ist der gelbe "Ohne-Schriftzug" nachgeliefert und aufgeklebt worden. Und die Gemeinde kann sich noch lange über ein Ortsschild mit ganz besonderer Vorgeschichte amüsieren - ohne Groll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.06.2022 | 08:00 Uhr