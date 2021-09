Stand: 30.09.2021 10:09 Uhr Weniger Corona-Infizierte: 3G-Pflicht in Osnabrück fällt

Weil sich in der Stadt Osnabrück in den vergangenen Tagen weniger Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben, werden hier ab Freitag die Regeln gelockert. Dann entfällt auch in der Stadt Osnabrück die 3G-Regel. Damit muss man in der gesamten Region nicht mehr nachweisen, dass man getestet, geimpft oder genesen ist. Allerdings nutzen viele Veranstaltende und Gastronomen freiwillig die Möglichkeit der 2G-Regel. Sie lassen nur Geimpfte oder Genesene hinein, dafür kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden.

