Weihnachtsmarkt in Lingen steht auf der Kippe Stand: 25.11.2021 13:40 Uhr Kaum ist der Weihnachtsmarkt in Lingen eröffnet worden, könnte er auch schon wieder schließen - wegen der hohen Corona-Zahlen. Am Donnerstagnachmittag beschäftigt sich der Stadtrat mit dem Thema.

Heiner Rehnen ist Fraktionsvorsitzender der Grünen und der Freien Wähler im Lingener Stadtrat. "Wir wollen, dass der Markt geschlossen wird, weil die Gefahr zu groß ist, dass es zu vielen Neuinfektionen kommt, dass die Zahlen weiter ansteigen und dass die Krankenhäuser volllaufen", sagte er dem NDR in Niedersachsen. Daher wolle seine Fraktion gemeinsam mit SPD und den Mitgliedern der "BürgerNahen" auf der Ratssitzung die Notbremse ziehen. Sie haben einen Eilantrag gestellt.

Händler: "Wir können nicht mehr"

Der Eilantrag sorgt unter den Besuchern des Weihnachtsmarktes für Diskussionen. Es sei etwas knapp. Dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden soll, hätte schon vor zwei Wochen entschieden werden können, sagen einige. Andere fänden ein Aus des Marktes "sehr schade". Kritik an den sich oft ändernden Vorgaben durch die Politik und dem Eilantrag übt auch Gastwirt und Glühweinhändler Händler Markus Quadt. Das mache etwas mit der Psyche, sagt er. "Egal mit wem ich rede, wir können einfach nicht mehr. Dieses Hin und Her - das geht nicht. So wie es jetzt gelaufen ist, ist es für mich unbegreiflich."

Aufbau des Weihnachtsmarktes hat schon sechsstelligen Betrag gekostet

Im Lingener Stadtrat haben CDU und FDF die Mehrheit. Sie können das Aus des Marktes also verhindern. Sollte die Absage doch durch den Rat kommen, müssten 30 Buden geschlossen, eine extra installierte Eislauffläche wieder abgetaut und ein 40 Tonnen schwerer Weihnachtsbaum abgebaut werden. Der Aufbau hat die Stadt schon jetzt einen sechsstelligen Betrag gekostet.

