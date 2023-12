Stand: 21.12.2023 07:13 Uhr Weihnachtsmarkt-Bilanz: Osnabrück trotzt dem Regenwetter

Einen Tag vor Ende des Osnabrücker Weihnachtsmarktes am Freitag haben Stadt und Schausteller eine erste, positive Bilanz gezogen. Obwohl das Wetter zeitweise schlecht war, habe der Markt seine Anziehungskraft erhalten und sei gut besucht, so die Marketing Osnabrück Gesellschaft. Der Schaustellerverband Weser-Ems rechnet mit rund 800.000 Besuchern insgesamt, das sind jedoch 50.000 weniger als im Vorjahr. Auch in diesem Jahr hätten viele Reisebusse Osnabrück angesteuert, viele davon aus den Niederlanden, hieß es weiter. Zahlreiche Besucher hätten den Bummel über den Weihnachtsmarkt mit dem Einkauf von Geschenken kombiniert.

