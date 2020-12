Stand: 09.12.2020 12:56 Uhr Weidemark: Tönnies organisiert Unterkünfte für Beschäftigte

Beim Schlachthof Weidemark in Sögel (Landkreis Emsland) kümmert sich die Firma Tönnies ab Januar auch um die Unterkünfte der Mitarbeitenden. Nach dem Aus für Werkverträge in der Fleischbranche sind Subunternehmer nicht mehr dafür zuständig. Bei Weidemark wechseln bis zum 1. Januar rund 1.500 Beschäftigte in die Stammbelegschaft. Sie wohnen derzeit noch in Unterkünften, die von insgesamt neun Subunternehmen angemietet oder gekauft wurden. Zum Jahreswechsel übernimmt die Tönnies Immobilien Service Gesellschaft die bestehenden Mietverhältnisse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.12.2020 | 13:30 Uhr