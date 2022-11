Stand: 22.11.2022 05:58 Uhr Wegen hoher Heizkosten: Osnabrück richtet Wärme-Inseln ein

Die Temperaturen sinken spürbar und trotzdem scheuen sich viele Osnabrücker, zu Hause die Heizung aufzudrehen. Grund sind die hohen Energiepreise. Die Stadt will diesen Menschen helfen und startet am Dienstag mit den sogenannten Wärme-Inseln ein neues Angebot. Die Aktion richte sich an Menschen, die durch die gestiegenen Preise so sehr zum Sparen gezwungen sind, dass sie zu Hause fast komplett auf das Heizen verzichten, sagte Osnabrücks Erster Stadtrat, Wolfgang Beckermann. Die Wärme-Inseln können dienstags bis donnerstags von 16 bis 19 Uhr im Heinz-Fitschen-Haus und von Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr im Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße besucht werden.

