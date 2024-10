Stand: 18.10.2024 06:16 Uhr Wegen Vandalismus: Schule in Emlichheim installiert Kameras

Nach mehreren Fällen von Vandalismus installiert die Samtgemeinde Emlichheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) Überwachungskameras an der Grundschule und dem Schulzentrum. Türen seien eingetreten und Mülleimer direkt am Gebäude in Brand gesteckt worden, sagte Samtgemeinderat Mirko Breukelmann. Immer wieder habe es solche Vorfälle gegeben. Der Beschluss, Kameras zu installieren, fiel demnach bereits im letzten Jahr. Schulvorstände, Elternvertreter und Lehrkräfte stimmten zu. Die Anschaffung der neuen Videokameras kostet nach Angaben der Samtgemeinde 20.000 Euro. Bürgermeister Ansgar Duling (parteilos) erklärte, er sehe keine Alternative zur Videoüberwachung. Durch die Vorfälle hätte auch Schlimmeres passieren können, so Duling. Bei den Bränden habe die Feuerwehr gerade noch rechtzeitig eingreifen können.

