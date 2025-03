Stand: 17.03.2025 08:26 Uhr Wegen Umbau: Fahrräder vor dem Bahnhof in Osnabrück müssen weg

Am Hauptbahnhof Osnabrück beginnen am Montag die Arbeiten zur Neugestaltung des Vorplatzes. Ziel dabei sei, den Platz sicherer, komfortabler und barrierefreier zu gestalten, so die Stadt. Dafür werden unter anderem 300 Quadratmeter Fläche entsiegelt und begrünt, ein Trinkwasserbrunnen gebaut und ein taktiles Wegeleitsystem für Menschen mit Sehbehinderung eingerichtet. Wer dort noch ein Fahrrad abgestellt hat, sollte es schnell holen: Ab Dienstag wird die Stadt die verbliebenen Fahrräder aus dem Baustellenbereich wegräumen. Sie werden eingelagert und können von den Besitzerinnen und Besitzern nur noch nur nach telefonischer Vereinbarung abgeholt werden. Künftig gibt es am Bahnhof weniger Radbügel. Die Stadt bittet daher darum, Fahrräder künftig in der 2023 eröffneten Radstation oder in den Seitenstraßen zu parken. Die Einfahrt zur Radstation wird um Zuge der Umbauarbeiten ebenfalls erneuert.

