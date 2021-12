Stand: 10.12.2021 15:09 Uhr Wegen Partytouristen: Grafschaft Bentheim schließt Discos

Der Landkreis Grafschaft Bentheim schließt die Diskotheken für zunächst 14 Tage. Das hat ein Sprecher am Freitag mitgeteilt. Grund ist ein "Partytourismus" aus den Niederlanden. Dort sind alle Clubs und Diskotheken wegen des hohen Infektionsgeschehens bereits geschlossen. Viele junge Niederländer hätten deshalb die Discos in der Grafschaft Bentheim besucht. Dies führte nach Behördenangaben zu zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Auflagen. Die Betreiber der Diskotheken tragen die Entscheidung mit, so ein Kreissprecher.

Weitere Informationen Discos in Niederlanden zu: "Partytourismus" im Grenzgebiet Viele Niederländer besuchen Discos in der Grafschaft Bentheim. Der Landkreis könnte sie schließen, wartet aber ab - noch. (08.12.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.12.2021 | 15:00 Uhr