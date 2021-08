Stand: 20.08.2021 10:40 Uhr Wegen Diebstahl: AfD will Wahlplakate bewachen lassen

Die AfD im Raum Ems-Vechte will ihre Wahlplakate künftig bewachen lassen. Der Grund: Nach Angaben der Partei seien im Emsland und in der Grafschaft Bentheim bislang knapp 200 AfD-Plakate zerstört oder geklaut worden. Der Kreisverband kündigt an, die Wahlplakate nun unauffällig beobachten zu lassen und Hinweise, die zur Überführung der Täter führen, finanziell zu belohnen. Man habe zur Kenntnis genommen, dass auch andere Parteien zunehmend mit dem Problem zu kämpfen haben, wenn auch nicht in vergleichbaren Ausmaß, heißt es in einer Mitteilung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.08.2021 | 06:30 Uhr