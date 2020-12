Stand: 16.12.2020 08:14 Uhr Wegen Corona: Stadt Osnabrück muss sich verschulden

Die Stadt Osnabrück muss in den kommenden zwei Jahren Schulden machen, um die laufenden Ausgaben zu bezahlen. Das geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, dem der Rat am Dienstagabend mit großer Mehrheit zugestimmt hat, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In den kommenden beiden Jahren rechnet die Stadt jeweils mit einem Minus von rund 21 Millionen Euro. Wegen der Corona-Pandemie erwartet die Stadt unter anderem weniger Einnahmen bei der Gewerbesteuer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.12.2020 | 08:30 Uhr