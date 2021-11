Warteschlangen bei offener Impfaktion in Nortrup Stand: 12.11.2021 17:58 Uhr Mit offenen Impfaktionen versuchen mehrere Landkreise in Niedersachsen die Corona-Impfquote zu steigern. Darunter ist auch der Landkreis Osnabrück.

In Nortrup war das Interesse am Freitag hoch. Bei der Aktion in einem kleinen Fachwerkhaus an der Hauptstraße bildete sich am Anfang eine rund 20 Meter lange Warteschlange. In drei Kabinen verabreichte ein Team des Malteser Hilfsdienstes die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson. Neben Boosterimpfungen für viele Ältere reihten sich auch einige Menschen für ihre Erstimpfung ein.

2G spielt Rolle für Erstimpfung

Darunter war auch Laura: Die junge Mutter räumte gegenüber dem NDR in Niedersachsen ein, dass die 2G-Regelungen eine wichtige Rolle für ihre Bereitschaft zur Impfung spiele. Ohne diese könne sie mit ihrem Kind weder zum Kinderturnen noch zum Schwimmen, sagte die 22-Jährige, die in diesem Zusammenhang von "Gruppenzwang" sprach. Ein weiterer Faktor sei für sie die Nähe zum Wohnort: Zu der Aktion in Nortrup habe sie auch mit Kind "einfach schnell hingehen können", sagte Laura.

Impfaktion am Sonnabend in Osnabrück

Viele weitere Landkreise haben zuletzt ähnliche Impfaktionen angeboten. Am Sonnabend folgt die Stadt Osnabrück: In der Osnabrück Halle verabreicht ab 10 Uhr ein mobiles Impfteam die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson. Über 70-Jährige und Pflegekräfte können dort auch ihre Drittimpfung erhalten. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

