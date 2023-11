Warnstreiks am "Westfalentag": Beschäftigte legen Arbeit nieder Stand: 01.11.2023 13:32 Uhr In Niedersachsen haben Beschäftigte im Handel die Arbeit niedergelegt - dazu hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Sie wollte mit dem Warnstreik am "Westfalentag" den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen.

In Nordrhein-Westfalen bleiben die Geschäfte wegen des Feiertags Allerheiligen heute geschlossen. Deshalb kommen an diesem Tag erfahrungsgemäß viele Kunden zum Einkaufen nach Niedersachsen - vor allem in die grenznahen Städte. In Osnabrück war mittags eine zentrale Kundgebung geplant. Die Organisatoren rechneten mit rund 500 Teilnehmenden aus ganz Niedersachsen. Die ver.di-Verhandlungsführerin Sabine Gatz und Kornelia Hausmann, Geschäftsführerin des ver.di-Bezirks Weser-Ems, sollten als Rednerinnen auf der Bühne stehen.

Mehr Lohn und höhere Ausbildungsvergütung gefordert

Für die rund 330.000 Beschäftigten im niedersächsischen Einzelhandel fordert ver.di 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde, mindestens aber ein rentenfestes Entgelt von 13,50 Euro pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden, die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen. Für den Groß- und Außenhandel fordert die Gewerkschaft unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 13 Prozent, mindestens um 400 Euro. Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund fünf Millionen Beschäftigten im Handel werden regional geführt. Bislang sind sie in allen Tarifgebieten ergebnislos verlaufen.

