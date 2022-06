Stand: 22.06.2022 16:52 Uhr Wallenhorst: Polizei fasst mutmaßlichen Serienräuber

Die Polizei hat einen 39-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Mittwochmorgen eine Postfiliale in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ausgeraubt zu haben. Nachdem der Täter vom Tatort geflüchtet war, kollidierte er mit einem Pedelec in der Straße "Im Alten Dorf" mit einem Peugeot und kam zu Fall. Anschließend versteckte sich der verletzte Täter in einem angrenzenden Acker, wo er von der Polizei festgenommen wurde. Die Polizei fand sowohl die Beute als auch den Revolver bei dem Mann. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte es sich bei dem Täter mit Wohnsitz in Wallenhorst um einen bereits gesuchten Serienräuber handeln. Der Mann steht im Verdacht, in jüngerer Vergangenheit mehrere Raubüberfälle im Bereich Bramsche begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an, teilte die Polizei mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.06.2022 | 06:30 Uhr