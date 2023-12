Wallenhorst-Hollage: Sternsinger besuchen Scholz im Kanzleramt Stand: 29.12.2023 16:23 Uhr Vier Sternsinger aus Wallenhorst-Hollage werden von Kanzler Scholz in Berlin empfangen. Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 15 Jahren vertreten das Bistum Osnabrück am 5. Januar.

Johanna, Anna, Ben und Marie hatten sich als Gruppe aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef Hollage für die Teilnahme beworben. Wer tatsächlich den Segen ins Kanzleramt in Berlin bringen darf, entschied dann das Los, wie das Bistum mitteilte. Insgesamt werden 108 Sternsingerinnen und Sternsinger aus den 27 deutschen Diözesen bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Den Empfang im Kanzleramt gibt es seit 1984.

Videos 3 Min Sternsinger aus dem Bistum Osnabrück bei Kanzler Scholz Vier Jugendliche aus Hagen hatten das Los-Glück beim Treffen der Sternsinger im Kanzleramt dabei zu sein. 3 Min

Sternsinger sammeln Spenden für Umweltschutz

Das Sternsingen als Spendenaktion wird seit 1959 vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) organisiert. Die 66. Auflage steht unter dem Motto "Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit". Damit wollen die Sternsinger auf den Schutz von Umwelt und Kulturen aufmerksam machen. Die Tradition, bei der meist Kinder als Heilige Drei Könige verkleidet durch die Gemeinden ziehen und den Sternsingersegen an Häuser anbringen, gibt es bereits seit Jahrhunderten. Mit Kreide schreiben sie dann die aktuelle Jahreszahl und die Initialen der Könige an die Türen: 20*C+M+B+24. Die Initialen der Könige stehen gleichzeitig für "Christus mansionem benedicat" - "Christus segne dieses Haus".

