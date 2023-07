Stand: 26.07.2023 06:09 Uhr Waldbrandgefahr: Landkreis Osnabrück verhängt Bußgelder

Wegen Verstößen gegen die Waldbrandverordnung hat der Landkreis Osnabrück insgesamt zehn Verfahren eingeleitet. Das teilte der Landkreis auf Anfrage des NDR mit. In einem Fall sei bereits ein Bußgeld verhängt worden. Über die Art des Verstoßes und die Höhe des Bußgeldes machte der Landkreis allerdings keine Angaben. Es könnten aber grundsätzlich bis zu 5.000 Euro fällig werden. Durch die Verordnung herrschte seit Mitte Juni unter anderem an ausgewiesenen Plätzen ein Grillverbot. Inzwischen ist die Waldbrandgefahr wegen der feuchten Witterung gesunken. Der Landkreis Osnabrück hat seine Waldbrandverordnung deshalb am Dienstag aufgehoben. Eine neue könne jedoch jederzeit erlassen werden. Die Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim und Vechta halten an ihren Verordnungen bisher noch weiter fest.

