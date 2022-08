Stand: 22.08.2022 08:30 Uhr Waldbrand bei Bad Bentheim: Fläche von 7.000 Hektar betroffen

In Bad Bentheim hat in der Nacht ein Waldgebiet an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen gebrannt. Laut Polizei war eine Fläche von rund 7.000 Quadratmetern betroffen - in etwa groß wie ein Fußballfeld. Erst gegen kurz nach 1 Uhr sei das Feuer laut Polizei gelöscht gewesen. Wegen der Windrichtung bestand die Gefahr, dass sich das Feuer auch auf das Heidegebiet Gildehauser Venn ausbreitet. Das konnten die Einsatzkräfte aber verhindern, so eine Polizeisprecherin.

