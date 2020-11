Wahl in Hilter: 96,95 Prozent für Amtsinhaber Schewski

Stand: 08.11.2020 18:27 Uhr

Die Menschen in Hilter am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) haben am Sonntag ihren Bürgermeister gewählt. Einziger Kandidat war der derzeitige Amtsinhaber Marc Schewski (CDU).