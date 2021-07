Waffenlager im Wald bei Hagen von Drogenhändlern angelegt? Stand: 15.07.2021 12:11 Uhr Im Fall eines Waffenlagers in einem Wald bei Hagen hat die Polizei Osnabrück drei Verdächtige ermittelt. Gegen sie und sieben weitere Personen wird auch wegen des Verdachts auf Drogenhandel ermittelt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstag mitteilten, läuft bereits seit Anfang des Jahres gegen sieben Männer und drei Frauen ein größeres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Beschuldigten sind zwischen 20 und 59 Jahren alt. Am 16. Juni schlugen die Ermittler zu: In Georgsmarienhütte beschlagnahmten sie mehrere Kilogramm Betäubungsmittel, und es kam zu Festnahmen. Es folgten Durchsuchungen an neun weiteren Adressen in Osnabrück, Georgsmarienhütte, Lienen, Hilter, Delmenhorst und Elsfleth.

Zwei der zehn Beschuldigten sitzen in U-Haft

Insgesamt stieß die Polizei bei den Durchsuchungen auf mehr als 19 Kilogramm Marihuana, 750 Gramm Kokain, ein Kilogramm Amphetamin sowie mehrere Liter Amphetaminöl. Zudem wurden mehr als 20.000 Euro Bargeld, Teleskopschlagstöcke, Pfeffersprays, Schreckschusswaffen und Gewehrmagazine beschlagnahmt. Von dem 26-jährigen Hauptbeschuldigten aus Georgsmarienhütte beschlagnahmten die Ermittler zudem zwei Autos. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, ebenso wie ein 28-Jähriger aus Osnabrück.

Kalaschnikow, Langwaffen und Munition im Wald entdeckt

Zwei Männer und eine Frau stehen darüber hinaus im Verdacht, das illegale Waffenlager im Wald bei Hagen am Teutoburger Wald angelegt zu haben. Gegen sie ermittelt die Polizei deshalb auch aufgrund von Straftaten nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Spaziergänger hatten das vergrabene Kunststoff-Fass mit einer Kalaschnikow, einer weiteren Langwaffe und etwa 1.400 Schuss Munition Anfang des Jahres entdeckt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

