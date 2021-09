WDT 91 in Meppen: Sechs Verletze nach Munitionssprengung Stand: 23.09.2021 10:52 Uhr Beim Sprengen alter Kampfmittel auf einem Bundeswehrgelände bei Meppen wurden sechs Menschen leicht verletzt. Der Bereich wird wegen des Moorbrands 2018 derzeit zum Schutzstreifen umgebaut.

Vier Bundeswehrangehörige und zwei Mitarbeiter vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes mussten am Mittwochabend zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Sie werden heute wahrscheinlich entlassen, wie ein Bundeswehrsprecher am Morgen dem NDR in Niedersachsen sagte. Zunächst war am Mittwoch von sieben Verletzten bei der Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD 91) die Rede, ein weiterer Bundeswehrmitarbeiter hatte die Verletzten in die Klinik gefahren und konnte nach einer Untersuchung wieder nach Hause. Grund für die Beschwerden war offenbar Tränengas, wie es weiter hieß. Der Vorfall werde jetzt untersucht, vorher werde es keine weiteren Sprengungen geben, sagte Sprecher Dominik Wullers.

Bundeswehr sprengt Munition für neuen Brandschutzstreifen

In dem Bereich bei Stavern (Landkreis Emsland) legt die Bundeswehr zurzeit einen Brandschutzstreifen an und sprengt deshalb die dort liegenden Munitionsreste. Zweimal pro Woche werde dort geräumt, wie Bundeswehrsprecher Wullers sagte. Grund für das Anlegen des Steifens sei der Moorbrand vor drei Jahren. "Wir wollen, dass es sicherer wird, wir haben natürlich unsere Lektion gelernt." Ursache für den wochenlangen Moorbrand war ein Munitionstest.

