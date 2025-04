Stand: 09.04.2025 09:13 Uhr Vrees: Sechsjähriger von Lkw erfasst und schwer verletzt

Ein sechsjähriger Radfahrer ist am Dienstagmittag in der Gemeinde Vrees (Landkreis Emsland) bei einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt worden. Der Sechsjährige war nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrrad auf einem Radweg nach Bockholte unterwegs. In diese Richtung fuhr auch ein Lkw-Fahrer. Laut einer Polizeisprecherin fuhr das Kind plötzlich auf die Fahrbahn. Der 50-Jährige habe nicht schnell genug bremsen können, so die Sprecherin. Der Junge wurde den Angaben zufolge mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

