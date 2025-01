Stand: 20.01.2025 07:27 Uhr Vrees: Mann kommt von der Straße ab und wird schwer verletzt

In Vrees (Landkreis Emsland) ist ein 20-jähriger Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei kam er mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Zum Unfallzeitpunkt am Samstagnachmittag sei es noch hell gewesen, so die Polizei. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden. Weitere Menschen saßen nicht im Auto.

