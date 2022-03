Stand: 10.03.2022 11:45 Uhr Vorsichtiges Aufatmen bei Schweinemästern

Der Marktpreis für Schweine ist wieder gestiegen. Aktuell liegt der Schlachtpreis bei 1,75 Euro pro Kilo und damit um 25 Cents höher als in der Vorwoche. Dies liegt unter anderem an dem verringerten Angebot, da viele Mäster aufgrund der niedrigen Preise aufgehört haben. Allerdings ist der aktuelle Preis laut der Erzeugergemeinschaft in Lorup (Landkreis Emsland) nur für die Mäster kostendeckend, die jetzt Schweine abliefern. Sie hätten für günstigere Konditionen Ferkel eingestallt und Futter bezogen als das mittlerweile möglich ist. Beides habe sich extrem verteuert. Der Kilopreis müsse deshalb weiter auf mindestens 1,90 Euro steigen, hieß es.

